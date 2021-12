Kaká Diniz e Simone Mendes posam com os filhos, Henry e Zaya - Reprodução/Instagram

Kaká Diniz e Simone Mendes posam com os filhos, Henry e ZayaReprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 14:29

Rio - Kaká Diniz encantou os seguidores, nesta quarta-feira (8), ao compartilhar um clique em que aparece agarrado com sua família. No registro publicado no Instagram, o empresário posa sorridente com Simone Mendes, da dupla com Simaria, e os dois filhos do casal, Henry, de 7 anos, e Zaya, de 10 meses. "Meu tudo em uma única foto", escreveu na legenda.

A postagem veio alguns dias após Simone assustar os fãs ao sugerir que o casal estaria enfrentando uma fase difícil no matrimônio. Na última sexta-feira , a sertaneja brincava de "verdade ou mentira" com os seguidores, quando foi questionada se estava passando por uma crise no casamento com o empresário, ao que respondeu: "Verdade, mas buscamos sempre nos cuidar".

No dia seguinte, a cantora voltou ao Instagram para esclarecer a situação e negou que o casal esteja em um momento ruim. "Kaká está doido aqui, gente. Eu não prestei atenção. Agora lascou, agora vai ter crise onde não tem crise", brincou Simone, que, em seguida, explica que não havia entendido a pergunta feita pela seguidora.

"Teve uma pergunta na minha caixa em que a moça perguntava assim: 'É verdade que o casamento de vocês tem crise?'. Eu achei que era nesse sentido, se tem crise, então eu falei que sim. Quando vi que o contexto era outro, pensei: 'Meu Deus do céu', e fui correndo apagar. Tanto é que apaguei. Mas começou a sair em um monte de lugar", comentou.

A sertaneja ainda acrescentou que, ao contrário do que tinha dito, vive um ótimo momento com sua família: "Meu casamento está na melhor fase da vida, graças ao meu Deus. Vivendo os melhores dias das nossas vidas, dois filhos lindos", declarou. Kaká logo interrompe o vídeo para alertar a amada: "Isso é para você aprender a ler as coisas", disparou o empresário. "Mas eu não fiz de maldade! Pronto, vai começar a crise", se defendeu a cantora, bem-humorada.

Depois, Simone voltou a destacar que a situação não passou de um mal-entendido e pediu a compreensão dos fãs: "Próxima vez eu vou prestar atenção. Foi de madrugada, levem em consideração que estou operadinha. Mas estamos cada vez melhor", afirmou.