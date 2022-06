Zeca Pagodinho e a esposa Monica - Reprodução/Instagram

Publicado 12/06/2022 14:58

Rio - Zeca Pagodinho também está comemorando este domingo de Dia dos Namorados com a esposa, Monica Silva. A equipe do cantor publicou em seu perfil no Instagram uma foto antiga do casal na lua mel. Os dois estão casados há 35 anos.

"Para inspirar os corações apaixonados, Zeca Pagodinho e sua esposa - e eterna namorada - Mônica, na lua de mel do casal!", escreveu a equipe na legenda da publicação.