Rio - Tays Reis e Biel se conheceram na décima segunda edição do reality “A Fazenda” (TV Record). Juntos há mais de dois anos, os cantores esperam a primeira filha. Em entrevista ao iG Gente, eles comentaram as dificuldades da primeira gravidez, a mudança na rotina na espera de Pietra, o futuro de ambas as carreiras, além de darem dicas para garantir um relacionamento duradouro.

Com um barrigão de oito meses, a baiana relatou que, embora atualmente as coisas estejam mais tranquilas, a gravidez não foi fácil. A cantora relembra que no início da gestação sofreu um descolamento de placenta, que a impossibilitou de continuar a rotina ativa. Náuseas, enjoo, dores nas costas, perda do olfato e insônia também foram sintomas sentidos pela ex-A Fazenda.



”Eu enjoei com tudo, cheiro, comidas que eu gostava, maquiagem… até do Biel”, brinca. A futura mamãe continua: “Eu não posso falar pelas demais grávidas, mas para mim, foi um período delicado”, explica. Essas complicações também alteraram o lado íntimo do casal. Quando questionados sobre como fica a líbido neste momento, Tays rebate: “Com esse barrigão? Impossível”, se diverte. Os artistas disseram que o sexo, agora, está em segundo plano.

“Eu sempre gostei muito [de sexo]. Para mim era todo dia, toda hora antes de a gente fazer a Pietra. Até o quinto mês ainda dava, mas depois ficou impossível. Eu imagino que para o Biel esteja mais difícil”, analisa Tays.

O cantor disse que entende a situação e ele também está focado na chegada da primeira filha. “A gente fica com medo também, na ‘brisa’ de que pode fazer mal para o bebê”, avalia. Ainda sobre o tema, Biel brinca que “está de férias”, já que Tays “não dava descanso antes da gravidez”. Em um misto de insônia, falta de líbido e sedentarismo, a cantora conta que teve alguns desejos estranhos até o momento. “Feijoada com mortadela frita e manteiga de cacau”.

Mudança de rotina e família

O casal sofre até hoje com a desconfiança do público sobre a relação dos dois. Tays conta que já chegou a perder fãs por conta do relacionamento com Biel. Enquanto estavam no reality, era comum que os dois fossem acusados de ‘interesseiros’, como se a relação fosse uma forma do casal permanecer no game ou causar alguma ‘imagem’. Biel explica que encara a desconfiança como natural e que até mesmo os familiares chegaram a não acreditar em um futuro para o casal.

“Até a família teve um bloqueio no início. Eu sempre fui muito protegido pelos meus pais, mas só nós sabemos o que estamos vivendo. Então, tudo começou a fluir e, sobretudo, nos comprometemos um com o outro e coube ao pessoal aceitar”. O artista ressalta que agora está tudo tranquilo e a relação entre as famílias é ótima. Já Tays lembra que Pietra será a primeira neta dos pais de Biel.

Com a gestação, os dois precisaram desacelerar um pouco a carreira, mas não interromperam a agenda. Tays seguiu fazendo shows até algumas semanas atrás e no próximo dia 17 vai lançar a música “Fazer O Que Eu Mandar”, um feat com o cantor Nêgo Jhá. Biel, por sua vez, lançará uma nova aposta musical no primeiro dia de julho, a faixa “Sentada de Milhões”, onde, inclusive, a amada participa do videoclipe.

Questionados se eles pensam em outras músicas em conjunto, Tays descarta neste momento: “É importante que a gente toque as carreiras separadamente também. Temos muitas coisas gravadas, mas que serão lançadas no futuro. O Biel tem os projetos deles e eu tenho os meus, nosso único feat agora é a Pietra”, conta a cantora, bem-humorada.

Outra mudando que marcou o casal foi a do local do escritório de Biel. O cantor explica que trabalha no quintal da casa para evitar barulho enquanto Tays repousa. Além disso, a casa dos dois em São Paulo recebeu mais uma moradora: a dona Celice, mãe da cantora, que já está com o casal para ajudar a filha nos primeiros meses com Pietra.

Fantasmas do passado

Recentemente em uma publicação de Biel, Tays comentou: “Sempre soube que você seria o pai do meu filho”. Os dois já se conheciam desde 2016, mas só em 2020 se encontraram no reality da TV Record e engataram um romance. Tays revelou que, mesmo estando em outro relacionamento, ela já achou o cantor interessante quando o viu pela primeira vez: "Se eu não estivesse namorando, ele ia ver", brinca.

Entretanto, os dois disseram que em “A Fazenda 12” não imaginaram que a relação continuaria após o programa. “Não tínhamos a impressão de nada. Estávamos vivendo um momento de baixa na carreira, dentro de um reality, não dá para pensar nisso. Porém, o que rolou entre nós foi a identificação imediata”, celebra Biel.

O casal contou que aceitou participar do programa de televisão para se reposicionar no mercado. Tays expôs que mesmo participando da Banda Vingadora, que lançou o hit “Metralhadora” de sucesso nacional, ainda não havia conquistado o conhecimento do público. Já Biel, devido a polêmicas no último relacionamento, estava "cancelado" pelo público e buscava uma segunda chance para a imagem.

Inclusive, sobre o passado de Biel, Tays descarta que exista alguma mágoa. “Eu não me relaciono com o passado dele. Quando eu saí [do reality] e conheci o ‘CPF’, e não o ‘CNPJ’, descobri uma pessoa que me respeita, que cuida de mim e me coloca como prioridade. Ou seja: que faz tudo o que sempre sonhei. A maioria dos homens não prioriza a pessoa que está do lado dele. O Gabriel faz isso. Então, isso virou uma chave em mim”, se declara Tays.

A cantora, porém, conta que ainda sofre com comentários maldosos: “O que me machuca é a gente ter que provar isso para os outros. Vejo comentários: ‘até que durou, né?’ Mas por que não ia durar?”, questiona.

Biel garante que o passado também não o assombra mais. “Até o momento 'pré-fazenda' eu ficava muito mal. Depois do reality, coloquei uma pedra naquele passado. Revisitei, resolvi o que estava pendente e coloquei um ponto final”, pontua. O cantor completa: "Vivi tudo o que foi necessário para que hoje me tornasse o homem que sou. Olhar para o passado é crescer. Hoje não tem mais nada. Eu resolvi tudo e fiquei de boa com o passado”.

Término e aprendizados do casal

Feliz, o casal ‘Tael’ conta que o respeito é a palavra de ordem no relacionamento. Eles ainda citaram os casais Lexa e MC Guimé e Virginia e Zé Felipe como exemplos já que, para eles, esses casais conseguem viver em harmonia, separando a fama da intimidade, e exaltando a parceria.

O casal 'Tael' relembra a separação em maio do ano passado e conta que foi preciso se afastar porque os artistas não conseguiam lidar um com o universo do outro. O que, segundo eles, foi resolvido com diálogo. Sobre o que aprendeu nesses anos de relação, Tays afirma que é preciso dialogar, explicar os sentimentos e abrir mão de ego e orgulho. Biel, por sua vez, completa e enaltece que é importante respeitar as diferenças que existem entre os dois.

O cantor, por exemplo, lembra que ele é católico e a amada é evangélica, e ainda assim convivem naturalmente com a dualidade. Os dois brincaram que estão “em uma fase analisados”, mas descartaram que formam um ‘casal de novela’: "Somos um casal normal, com desentendimentos normais, mas com muito amor”, finaliza a nova mamãe.