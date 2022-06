Adriane Bonato e Claudia Rodrigues passam primeiro dia dos namorados juntas - Dan Delmiro/Agnews

Adriane Bonato e Claudia Rodrigues passam primeiro dia dos namorados juntasDan Delmiro/Agnews

Publicado 12/06/2022 09:59 | Atualizado 12/06/2022 10:01

Rio - Claudia Rodrgues comemora o primeiro Dia dos Namorados junto com Adriane Bonato. O casal foi fotografado trocando beijos durante um passeio na manhã deste domingo (12). Após dez anos de amizade e parceria profissional, elas decidiram iniciar o romance depois de uma declaração de amor feita pela atriz no último dia 7.

fotogaleria

As duas também publicaram no Instagram um vídeo juntas. "Primeiro Dia dos Namorados que eu e a Claudinha estamos passando juntas. Com muita alegria, muito amor e muita torcida de vocês, né gente?", disse Adriane.

"Obrigada! Nós estamos muito felizes e estamos aqui para dividir toda essa felicidade e amor com vocês. Um feliz Dia dos Namorados para todos vocês", desejam as duas antes de trocarem um beijo.