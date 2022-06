Claudia Rodrigues e Adriane Bonato - Reprodução Internet

Publicado 07/06/2022 08:43

Rio - A atriz Claudia Rodrigues assumiu publicamente seu namoro com a ex-empresária, Adriane Bonato. Claudia falou sobre o assunto no Instagram, na madrugada desta terça-feira. Também nesta terça, a artista faz aniversário e completa 52 anos.

"Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!", iniciou.

"Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!" continuou.

"Quero dividir com vocês o que está acontecendo comigo e por que estou tão triste, sem vontade de fazer nada. Vocês sabem que tenho esclerose múltipla há 22 anos e Deus me deu um anjo da guarda que, há 10 anos, cuida de mim, da minha carreira, de toda a minha vida: Adriane Bonato. Que sempre esteve do meu lado em todos os momentos. O que vocês não sabem é que esses dez anos foram os melhores dez anos da minha vida. Nunca fui tão feliz, tão bem cuidada. E todo esse cuidado da Dri me despertou um sentimento diferente, que nunca senti por homem nenhum", afirmou.

Claudia ainda pediu para que a empresária volte, dando a entender que houve um rompimento entre as duas. "Lembram quando fiquei em coma 15 dias entre a vida e a morte? Quando acordei, olhei pro lado, a Dri estava ali, rezando pela minha vida. Tive a certeza que quero viver com ela pro resto da vida, pra sempre. Ela é uma pessoa incrível, carinhosa, honesta e muito guerreira. E sempre deu a vida por mim! Não estou preocupada com o que vão falar de mim, o que vão pensar, eu só quero é ser feliz do lado de uma pessoa que me deu a vida. E o desejo de eu continuar lutando todo dia. Dri, volta, eu te amo muito. Casa comigo? Estou te esperando", disse.

Em março deste ano, Adriane Bonato havia anunciado o rompimento de sua parceria profissional com Claudia Rodrigues. "Venho através deste comunicar a imprensa, amigos, familiares e fãs da atriz e comediante global, Claudia Rodrigues, que eu, Adriane Bonato, sua empresária desde 2013, estou encerrando meu contrato profissional com a mesma na data de hoje. Foram quase 10 anos de muita dedicação, amor, carinho, respeito e parceria, passamos por muitas coisas juntas, lutamos diariamente durante todos esses anos e graças a Deus vencemos todas as batalhas, até as impossíveis", iniciou.

"Levo no meu coração uma gratidão enorme pela oportunidade e satisfação de ter trabalhado com a melhor comediante desse país, e fico feliz e muito realizada por ter feito parte dessa história de grandes vitórias. Encerro esse ciclo com a certeza de dever cumprido. Torço para que o sucesso e as vitórias continuem e que a felicidade seja uma companheira assídua dela e de todos que continuarão essa missão, assim como foi minha, durante todo o período que trabalhei com a Claudinha", afirmou.