Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução/Instagram

Publicado 12/06/2022 12:54 | Atualizado 12/06/2022 14:50

Rio - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira têm a intenção de oficializar a união em breve e querem fazer isso de uma forma diferente. "Pensamos em um casamento junino. A gente é mais dessa vibe!", brincou a atriz, em entrevista ao jornal O Globo.

"Celebrar a gente celebra todo o dia. Todo dia, a gente faz um brinde. Pode ser com champanhe ou com café...quem sabe ano que vem eu consiga travar a agenda do Diogo para casar? A vontade existe", garante Paolla.



O sambista se mostrou orgulhoso pela carreira da namorada. "Estou feliz por ela estar fazendo novela. Sou noveleiro!", afirma Diogo, que confessa que tavez sinta ciúme futuramente. "Não sei como vou reagir às cenas de beijo. Pode ser que dê aquela irritaçãozinha e que eu prefira levantar do sofá para pegar um copo d'água", explicou



O casal acredita que o motivo de darem tão certo é porque ambos são felizes em suas escolhas profissionais e que isso é ponto fundamental para um relacionamento. "Os dois estarem realizados profissionalmente é uma premissa importantíssima. Quando só um está feliz, não dura muito", enfatizou.



Davi, de 16 anos, é filho de Diogo Nogueira com Milena Nogueira e o sambista garante que a relação dele com Paolla é ótima. "Ela é uma mãezona. Não dá nem para chamar de madrasta. Na verdade, me ajuda muito com ele", disse. Por sua vez, Paolla falou sobre a vontade de ser mãe de um filho com Diogo. "Meus pais ainda não têm netos. Já falei que meu irmão vai dar primeiro, ms também daremos. Sinto essa vibração em volta de mim", concluiu.