Dulce María recria estética de sua personagem Roberta, em Rebelde, durante apresentação em festival no MéxicoReprodução / Twitter

Publicado 12/06/2022 17:48 | Atualizado 12/06/2022 17:49

Rio - Na última sexta-feira, 10, Dulce María retornou aos palcos no show "2000's Pop Tour" — que reúne com cantores que marcaram os anos 2000 no México — e resolveu apostar em um look nostálgico.

A cantora recriou as mechas vermelhas no cabelo que eram usadas por Roberta Pardo, sua personagem na novela Rebelde.



Além disso, ela colocou um piercing no nariz e usou uma maquiagem preta nos olhos — elementos marcantes em Roberta.

"Algumas coisas nunca se vão completamente... Vivem dentro de nós. Obs: o piercing é real! É o mesmo, o buraco não fechou!", escreveu a cantora no Instagram, ao publicar um reels da caracterização.



Os fãs de RBD não contiveram a emoção e comentaram sobre a caracterização nas redes sociais. "Nosso RBD está vivo!", afirmou uma internauta. "Maravilhosa!", elogiou outra. "Não envelhece nunca! Perfeita!", escreveu outro. "Ainda não superei! Estou em êxtase até agora", tweetou uma usuária.

Veja o vídeo de parte da apresentação