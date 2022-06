Zeca Pagodinho e Fábio Jr. - reprodução do instagram

Publicado 13/06/2022 15:16

Rio - Fábio Jr. e Zeca Pagodinho se encontraram por coincidência em um avião nesta segunda-feira. Os dois sentaram lado a lado na aeronave e compartilharam momentos da agradável surpresa com os fãs através do Instagram Stories.

O dono do hit 'Alma Gêmea' publicou um vídeo com o sambista e vibrou com o encontro. "Fim de semana de shows fechado com chave de ouro", comentou Fábio. Zeca brincou: "É nóis!". "Show de bola", afirmou o cantor.

Em sua rede social, Zeca postou uma foto com Fábio. "Encontros de ponte aérea com Fábio Jr", escreveu ele na legenda.