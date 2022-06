Simaria comemora aniversário com festão cheio de famosos

Rio - A cantora Simaria deu uma enorme festa, no Village JK, na Vila Olímpia, em São Paulo, na noite desta segunda-feira, em comemoração ao seu aniversário. A sertaneja completa 40 anos no dia 16 de junho, mas já adiantou as celebrações da data.

A noite foi marcada por muita emoção. Simaria subiu ao palco e se apresentou ao lado da irmã, Simone, diante de seus 800 convidados. A artista foi às lágrimas ao receber os filhos, Giovanna, de 9 anos, e Pawel, de 6, no local.

Os filhos de Simaria são frutos do casamento com o espanhol Vicente Escrig, de quem ela se separou em agosto do ano passado. Os dois ficaram juntos por 14 anos. Famosos como Rafa Kalimann, Bianca Andrade, Viih Tube e Eliezer, Yasmin Brunet, Narcisa Tamborindeguy, entre outros, compareceram ao evento.

