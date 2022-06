Maisa Silva lamenta pressão para falar de sua vida amorosa - Reprodução Internet

Publicado 14/06/2022 08:46

Rio - A apresentadora Maisa Silva, de 20 anos, fez um desabafo no Twitter na noite desta segunda-feira. Solteira, Maisa reclamou da pressão na internet para que ela fale sobre sua vida amorosa e sobre seus relacionamentos. "Difícil aguentar pressão quieta por educação, respeito e valores. Mas sei que Deus não coloca desafios à toa na minha vida... se eu estou onde eu estou hoje, foi porque eu trabalhei MUITO e além de tudo tive sorte! Meu trabalho sempre repercutiu mais que minha vida pessoal e que seja sempre assim", iniciou.

Maisa ainda reclamou de pessoas que afirmam que ela está escondendo um relacionamento do público. "Dividi vários momentos do meu antigo relacionamento (que foi vazado com 4 meses) com vocês após um tempo, porque a pessoa não queria exposição e eu respeitei isso até o final! Nunca foi do meu feitio usar disso pra buzz. E eu jamais faria. Estou há 7 meses solteira, vivendo e aproveitando cada minuto da minha vida, dividindo alguns momentos com vocês, guardando outros para mim e tudo bem!", continuou.

"Tudo sempre com equilíbrio e respeitando as minhas vontades. Não tenho nada pra esconder de ninguém e não aceito que coloquem inverdades na minha boca. Respeitem, por favor. Ps: o dia em que eu tiver num relacionamento de novo, se a pessoa quiser, eu vou contar sim! Fiquem tranquilos e lembrem-se de que eu posso falar por mim e dizer o que é verdade e o que não é! Obrigada pelo amor e apoio de sempre", finalizou.

Maisa Silva namorou por quatro anos com Nicholas Arashiro. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em dezembro de 2021. "Em respeito a todos que sempre demonstraram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não estamos mais namorando. Ele foi meu primeiro grande amor e eu o dele, vivemos quatro lindos anos juntos de muito aprendizado, risadas, sonhos realizados e lealdade, mas decidimos há uns dias, que o melhor seria cada um seguir o seu caminho", disse a apresentadora na ocasião.

