Juju Salimeni abriu o jogo sobre o extinto programa ’Pânico’Reprodução/Instagram

Publicado 14/06/2022 19:53

Rio - Juju Salimeni abriu o Instagram Stories para responder algumas afirmações dos seguidores na brincadeira 'verdade' e 'mentira'. A musa fitness acabou revelando algumas situações que enfrentou na época que integrou o elenco do extinto programa 'Pânico'.

Um seguidor questionou se ela sofreu preconceito por ser umbandista. "Intolerância religiosa e inúmeros abusos verbais, psicológicos, sem falar do machismo extremo. Praticamente todas as meninas passaram por isso lá", revelou.

Juju Salimeni ainda garantiu que não se arrependeu de ter participado do humorístico. "Jamais! Ali foi o começo de tudo, devo toda minha carreira ao 'Pânico', tenho orgulho da minha história e trajetória! Mas isso não exclui toda a parte de abusos psicológicos e humilhações. De qualquer forma, tudo isso me fez mais forte e me impulsionou, eu nunca me abalei com nada", concluiu.