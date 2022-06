Ex-BBB Paula Amorim faz ensaio fotográfico sexy na reta final da gravidez - Reprodução/Instagram/Isaac Freitas

Ex-BBB Paula Amorim faz ensaio fotográfico sexy na reta final da gravidezReprodução/Instagram/Isaac Freitas

Publicado 14/06/2022 18:16 | Atualizado 14/06/2022 18:17

Rio - Paulo Amorim atualizou suas redes sociais, na última segunda-feira, com as fotos de um ensaio fotográfico que realizou na reta final da gravidez. A ex-BBB posou sexy ao abrir o zíper de um macacão jeans até o limite, revelando o barrigão da gestação de seu primeiro filho com Breno Simões, de quem está noiva.

fotogaleria

Na legenda da postagem no Instagram, a influenciadora compartilhou uma reflexão sobre as mudanças que enfrentou ao longo da gravidez: "9 meses. É engraçado que quando a gente se descobre mãe várias mudanças vão acontecendo naturalmente, é que a natureza é tão perfeita que faz todo trabalho sozinha. Mas durante essas 37 semanas e 5 dias eu senti a necessidade de resgatar a mulher que existia antes da maternidade e toda bagagem que me trouxe até aqui", escreveu.

"É que é essa mulher que vai amparar a mãe que eu estou me tornando e ela não pode ser anulada, ela é a base. Apesar de saber que essa é uma tarefa difícil, já que a figura da mãe é muito romantizada, o que importa é a gente não se perder. Olhe sempre com carinho e sem culpa para mulher que existe em você", completou a famosa.

Nos comentários, a ex-participante do "BBB 18" recebeu uma chuva de elogios dos seguidores: "Mamãe gata", disparou uma fã. "Linda", declarou Valesca Popozuda. "Já era linda antes e ficou ainda mais bonita grávida", afirmou outra internauta.

Confira: