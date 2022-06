Rodolffo mostrou começo da construção de sua casa - Reprodução/Instagram

Rodolffo mostrou começo da construção de sua casa Reprodução/Instagram

Publicado 14/06/2022 16:59

Rio - Rodolffo, da dupla com Israel, dividiu com os seguidores nesta terça-feira (14) o início da construção de sua casa. No Instagram, o sertanejo apareceu no terreno onde a residência será construída e atrás dele é é possível observar um trator e um caminhão.