Camila Queiroz homenageou o marido, Klebber Toledo, pelo aniversário Reprodução/Instagram

Publicado 14/06/2022 16:08

Rio - Camila Queiroz publicou uma declaração apaixonada para comemorar nesta terça-feira (14) o aniversário do marido, Klebber Toledo, de 36 anos. A atriz aproveitou a oportunidade e dividiu com os seguidores uma série de registros ao lado do amado.

"É seu aniversário meu amor, celebro sua vida, nosso encontro. Você torna esse mundo um lugar melhor de se viver todos os dias com a sua bondade, seu coração, sua luz e sua grandeza. Você me inspira e me ensina a ser uma pessoa melhor. Me sinto abençoada por ser sua mulher, companheira e por ter a chance de acordar todos os dias ao seu lado. Como você é lindo, inteligente, parceiro, como te admiro, como te amo! Feliz aniversário!! Com muito amor, Mimi", escreveu.

Nos comentários, Klebber Toledo reagiu a homenagem. "Te amo demais", disse. "Depois dessa legenda… vou começar a escrever a sua legenda de aniversário agora kkkkkkkkkk te amo obrigado por todos os dias que estamos juntos", agradeceu.