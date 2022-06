Blue Ivy, filha de Beyoncé, vai a jogo de basquete com o pai, o rapper Jay Z, nos Estados Unidos - AFP

Blue Ivy, filha de Beyoncé, vai a jogo de basquete com o pai, o rapper Jay Z, nos Estados UnidosAFP

Publicado 14/06/2022 14:12 | Atualizado 14/06/2022 14:43

Rio - Blue Ivy esteve na final da NBA, nos Estados Unidos, com o pai, Jay-Z, na noite desta segunda-feira. Com apenas 10 anos, a menina chocou a internet pela semelhança surpreendente com a mãe, Beyoncé.

Um vídeo viralizou quando o rapper foi anunciado na quadra e apareceu no telão. Jay-Z abraçou a filha, que acabou ficando envergonhada, como toda adolescente, e se esquivou. Foram os fãs se deram conta do quanto Blue está parecida com a mãe. A aparição colocou o nome da filha do casal pop entre os assuntos mais comentados no Twitter.



Apesar da pouca idade, a garotinha já garantiu uma carreira brilhante pela frente. Com a música no DNA, Blue conquistou um Grammy na categoria de melhor clipe por "Brown Skin Girl", que canta com a mãe. Além de Blue, Bey e Jay-Z ainda têm os gêmeos Sir e Rumi, de 5 anos.



A Blue Ivy simplesmente a cópia viva da Beyoncé pic.twitter.com/SpBJcVurp5 — escutai (@escutai) June 14, 2022