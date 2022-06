Zé Felipe - Reprodução

Publicado 14/06/2022 12:58

Rio - Após ser atingido por um tênis durante seu show, Zé Felipe se pronunciou sobre a situação através do Instagram Stories, nesta terça-feira. O cantor lamentou o ocorrido e disse que machucou o queixo.

"Desculpa o sumiço ontem, Estava me recuperando do tênis que levei no queixo, machucou mutio, quase arrancou minha cara", declarou o sertanejo.