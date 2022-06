Jojo Todynho faz festa junina em casa com elenco e produção da 'Dança dos Famosos' - Reprodução/Instagram

Publicado 14/06/2022 16:34

Rio - Depois de ser eliminada da "Dança dos Famosos", Jojo Todynho não perdeu tempo e decidiu reunir toda a equipe de produção do reality para uma festa junina em sua casa, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, a cantora fez uma transmissão ao vivo da comemoração, mostrando a quadrilha que dançou com o marido, Lucas Souza, e os colegas de elenco.

A funkeira ainda aproveitou a festa para agradecer por sua participação no quadro do "Domingão": "Quando eu fui eliminada, eu falei pra Joana: 'Eu vou fazer, segunda-feira, uma resenha lá em casa de despedida'. Porque, pra mim, foi uma experiência muito boa conhecer cada um de vocês", declarou Jojo, no vídeo que ficou salvo em seu Instagram.

"Estão aqui os câmeras, as meninas que cuidam da limpeza, os professores, diretores, o pessoal que cuida dos nossos figurinos, todos que partilharam desse momento! Sou muito grata!", continuou a artista, que também homenageou seu coreógrafo, Rolon Ho. "Sou muito grata ao meu professor, Rolon, que cuidou muito de mim! O professor me deu muita força. Ele sempre me motivando e eu ia! Fui até onde Deus permitiu! Rolon, você é f*da! Você sabe que, aqui, você ganhou uma amiga pra vida!", disse.

Na legenda da publicação, Jojo completou a declaração para os amigos que fez durante sua passagem pela competição de dança da TV Globo: "Obrigada, Dança dos Famosos, por tantos presentes, meu prêmio são vocês!", escreveu ela.

