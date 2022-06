Letícia Colin radicaliza novo visual e impressiona fãs com mudança - Reprodução/Instagram

Letícia Colin radicaliza novo visual e impressiona fãs com mudançaReprodução/Instagram

Publicado 14/06/2022 17:27

Rio - Letícia Colin surpreendeu os seguidores, nesta terça-feira, ao mostrar seu novo visual em postagem no Instagram. Dessa vez, a atriz de 32 anos adotou o corte de cabelo conhecido como side cut, com os cabelos raspados nas laterais, e revelou o resultado em uma selfie tirada na frente do espelho.

fotogaleria

"Você é: O hair [cabelo, em inglês]? O casaco de ovelhinha? A meia escalafabética? Ou o frio?", brincou a atriz, na legenda da publicação, se referindo à frente fria que o Rio de Janeiro enfrenta. O corte é parecido com outro estilo que Letícia adotou em 2021, quando radicalizou ao raspar o cabelo.

A mudança dividiu opiniões na web, com fãs e amigos aprovando o novo corte, enquanto outros criticaram a decisão da atriz. "Icônica", disse a atriz Rayssa Bratillieri. "Amei o hair", declarou Letícia Spiller. "Maravilhosa de qualquer jeito", escreveu uma admiradora. Por outro lado, outra internauta opinou: "Você é linda, mas esse cabelo não combinou contigo".

Confira: