Eliana comentou sobre a disputa pela audiência dominicalReprodução/Youtube

Publicado 14/06/2022 18:22

Rio - Durante participação no 'O Pod É Nosso', comandado por Carlos Alberto de Nóbrega e sua esposa, Renata Domingues, Eliana falou sobre a disputa pela audiência nas tardes de domingos. Com a liderança isolada da TV Globo, a apresentadora briga com Rodrigo Faro pelo segundo lugar na audiência.

"Nos domingos, a gente é vice-líder há muitos anos, mas nunca acho que o jogo está ganho. Cada domingo é um domingo. Acho que essa é a magia", contou.

Eliana ainda falou sobre a mudança no horário de seu programa feita por Silvio Santos. "Tenho certa preocupação e respeito com o público com quem eu falo e me comunico. É curioso as pessoas acharem que eu sou 'de boa'. Eu fico nervosa, ansiosa, realmente na expectativa do que será, do que vem. Nunca acho que o jogo está ganho", garantiu.