Antonia Fontenelle e Juliette - Reprodução/Instagram

Antonia Fontenelle e JulietteReprodução/Instagram

Publicado 14/06/2022 18:36 | Atualizado 14/06/2022 18:58

São Paulo - Na noite da última segunda-feira (14), Antonia Fontenelle comentou o fato de Juliette ter criticado o pedido de neutralizarem o sotaque dela em uma dublagem . A atriz criticou a ex-BBB e disse que ela não sabia o que era arte. Também mandou a cantora estudar e afirmou que ela tem uma "mania de acusar todo mundo de xenofobia". Vale lembrar que a apresentadora já foi acusada de ter tido falas preconceituosas com a campeã do "BBB 21".

fotogaleria

"Tem uma moça, ex-BBB, que insiste em ser atriz e cantora sem estudar. Ela e sua mania de acusar todo mundo de xenofobia, inclusive me arrumou um problema muito grande com essa palhaçada dela", disse ela no Instagram.