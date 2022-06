Jéssica Ellen e seu professor na 'Dança dos Famosos', Marcus Lobo - Reprodução/Instagram

Publicado 14/06/2022 20:20

Rio - Depois de rebater críticas que recebeu por sua última apresentação na "Dança dos Famosos" , Jéssica Ellen usou suas redes sociais para mostrar a rotina intensa de ensaios para o reality show. Nesta terça-feira, a atriz, que está grávida de seu primeiro filho, publicou um vídeo reunindo alguns momentos de preparação para participar da competição.

"Essa rotina de ensaios não é pra qualquer um não, viu? Bora pra cima", declarou a artista, marcando seu professor, o coreógrafo Marcus Lobo. No vídeo, Jéssica deixa evidente a barriguinha discreta do primeiro trimestre de sua gestação. A atriz de 29 anos espera um filho do relacionamento com o ator Dan Ferreira, de quem está noiva.

A postagem com os bastidores do programa vem poucos dias após Jéssica Ellen fazer um desabafo sobre as críticas que recebeu do júri técnico na "Dança dos Famosos" do último domingo. "Obrigada pelo carinho, gente! Fazer o Dança no 1º trimestre de gravidez está sendo bem desafiador... Muita gente não entende... Tá faltando muita empatia... Mas, o carinho de vocês também é combustível! Obrigada!", disse no Instagram.

