Jéssica Ellen e Marcus Lobo na ’Dança dos Famosos’Reprodução

Publicado 13/06/2022 08:44

Rio - Jéssica Ellen desabafou nas redes sociais após receber críticas por sua apresentação na "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", neste final de semana. A atriz está no primeiro trimestre de gestação e ouviu dos jurados técnicos que sua apresentação foi "tímida" e que a coreografia não teve a sua energia de sempre.

Antes de iniciar a performance, Jéssica Ellen havia falado sobre a dificuldade de participar da competição por conta dos enjoos e sono. "Está faltando muita empatia", disse a atriz nas redes sociais após a apresentação.

Jéssica Ellen recebeu nota 10 das juradas convidadas, Grazi Massafera e Juliette Freire. O júri técnico, formado por José Carlos Arandiba, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo, foi mais rigoroso. Deles, Jéssica recebeu duas notas 9,4 e uma 9,3.

A atriz compartilhou no Twitter o comentário de um fã. "Os comentários dos técnicos pra Jéssica Ellen... ridículos!!! A Jéssica foi a maravilhosa, teve todo um molejo que as outras não tiveram!", disse o internauta. "Obrigada pelo carinho! Porque cuidado, eles não tiveram mesmo? E a edição também não ajudou em nada? Enfim", disse a atriz.

"Obrigada pelo carinho, gente! Fazer o Dança no 1º trimestre de gravidez está sendo bem desafiador? Muita gente não entende? Tá faltando muita empatia? Mas, o carinho de vocês também é combustível! Obrigada!", disse no Instagram.

Obrigada pelo carinho! Porque cuidado, eles não tiveram mesmo… e a edição tb não ajudou em nada … enfim. https://t.co/gyi3CYa85q — Jéssica Ellen (@JessicaEllen) June 12, 2022