Elba Ramalho abriu a festa do São João de Caruaru na noite deste sábado - Felipe Souto Maior / Ag. News

Elba Ramalho abriu a festa do São João de Caruaru na noite deste sábadoFelipe Souto Maior / Ag. News

Publicado 14/06/2022 20:56

Rio - Elba Ramalho anunciou, nesta terça-feira, que testou positivo para a covid-19. Em comunicado publicado no Instagram, a equipe da cantora explicou que a artista apresenta sintomas leves e foi diagnosticada com a doença ao realizar um teste de rotina na última segunda-feira. Ela está em isolamento e precisou cancelar os shows que faria nos próximos dias.

fotogaleria

“Ao realizar um teste de rotina ontem, a cantora Elba Ramalho testou positivo para a covid-19. Embora os sintomas sejam leves, os próximos compromissos serão cancelados para que seja obedecido o atual protocolo de tratamento. Elba fará testes regulares até que seja comprovado que ela pode retomar as atividades com segurança”, diz a nota.

Na legenda da publicação, Elba lamentou a ausência em um evento que acontece hoje, em São Paulo: “Gostaria muito de participar hoje do Arraial da Arara, mas nesse momento não será possível. Nos vemos no baile ano que vem! Estou em isolamento e farei testes regulares para poder retomar as atividades com segurança, assim que possível”, declarou a cantora.

Confira: