Mumuzinho negou ter mandado indireta para Arthur AguiarReprodução/Instagram

Publicado 14/06/2022 21:31

Rio - Mumuzinho usou as redes sociais, nesta terça-feira, para encerrar os boatos de que teria mandado uma indireta para Arthur Aguiar no "Encontro com Fátima Bernardes". Mais cedo, o cantor havia criticado artistas que cantam mal no programa matinal e fãs entenderam que o sambista poderia estar se referindo ao ex-BBB, que foi detonado por uma apresentação recente na atração da TV Globo.

“É o seguinte: hoje, as pessoas querem fazer sucesso de qualquer jeito e acha que o dinheiro compra o sucesso. Até compra, mas chega em um programa desse ao vivo, tem que mostrar, ou canta ou não canta”, disparou Mumuzinho. “Essa coisa de mentira, criar o cantor, não existe. Esse programa eu amo, a gente canta ao vivo e mostra se canta ou não canta. Pronto, falei”, completou ele.

Após a repercussão da fala, o sambista usou os Stories do Instagram para negar ter feito uma referência direta a Arthur Aguiar. "Cantar ao vivo realmente, em um programa de manhã, não é fácil. Pegaram o que falei e colocaram o assunto do Arthur, um cara por quem tenho o maior carinho e respeito como ator e cantor", começou.

"Acontece com todo mundo cantar uma música e não ser o nosso dia, é normal. Eu já cantei várias vezes ao vivo e às vezes não estou no meu bom dia, mas nunca falaria isso do Arthur. Parem de implicar com o garoto, gente! O cara ganhou o BBB. Não torci por ele, torci pelo Douglas, mas que perseguição! Deixem o garoto fazer sucesso e mostrar o trabalho dele! Eu falei para todos os cantores ao vivo na televisão", afirmou o carioca.

O campeão do "BBB 22", por sua vez, rebateu a suposta indireta com uma reflexão nas redes sociais: "A vida não é uma disputa, cada um tem seu espaço e seu valor", diz a frase que o ator repostou em seus Stories. "Uma pena que muitos não entenderam ainda", acrescentou o ex-brother, na legenda.

