Carlinhos Maia e Lucas Guimarães dão beijão em festareprodução de vídeo

Publicado 09/06/2022 12:19

Rio - Parece que Carlinhos Maia e Lucas Guimarães superaram a crise na relação. O casal trocou beijos no 'Arraiá da Vila', organizado pelo humorista, na Vila Primavera, em Alagoas, na noite desta quarta-feira (8). No palco, os dois dançaram agarradinhos ao som de “Quero Você Do Jeito Que Quiser”, de Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, e protagonizaram momentos de romance. Ao compartilhar uma publicação sobre o beijo deles, Lucas desabafou em seu Instagram: "Eles que lutem, não foi dessa vez".

Juntos há dez anos e casados há três, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se desentenderam após o apartamento de Carlinhos ser assaltado em Maceió. O humorista não gostou do marido ter se divertido com Gabi Martins em um evento em Goiânia, enquanto ele lidava com o momento delicado. “Pelo menos alguém está se divertindo, né", escreveu ele em sua rede social. Não demorou muito para Lucas rebater a declaração do marido e assumir que Carlinhos ficou com ciúme. "Sim, meu marido é ciumento e, às vezes, mistura as coisas. Uma pena, porque ele sabe o marido que tem, né?", postou.

Assalto

Duas pessoas invadiram o apartamento de Carlinhos, que fica no bairro Cruz das Almas, em Maceió, na madrugada do dia 28 de maio. Os ladrões levaram o relógio mais caro do comediante, avaliado em R$ 1 milhão, e um colar de 36 diamantes, que custa R$ 1,5 milhão. Para roubar os acessórios, os ladrões levaram o cofre onde eles estavam guardados. Para a polícia, o alvo era tão específico que outros seis relógios valiosos foram deixados. Na ocasião, o imóvel estava vazio, pois o influenciador estava em Aracajú, SE, para uma cirurgia, e o seu marido, o empresário Lucas Guimarães, estava no México a trabalho.