Carlinhos Maia desabafou após a prisão dos suspeitos de roubo em sua residência Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 14:38

Rio - Após a Polícia Civil efetuar nesta terça-feira (07) a prisão dos suspeitos de terem invadido o apartamento de Carlinhos Maia , o humorista se pronunciou por meio dos Stories para expressar sua confiança no trabalho realizado pelos responsáveis pela investigação do caso.

fotogaleria "Estou muito orgulhoso da polícia de Alagoas!!! Como falei desde o início, sempre confiei no trabalho deles. Extremamente orgulhoso. Agora é esperar esse filme de terror terminar definitivamente", escreveu.

O furto

O roubo aconteceu na madrugada do dia 28 de maio, quando duas pessoas invadiram o apartamento de Carlinhos, que fica no bairro Cruz das Almas, em Maceió. Os ladrões levaram o relógio mais caro do comediante, avaliado em R$ 1 milhão, e um colar de 36 diamantes, que custa R$ 1,5 milhão. Para roubar os acessórios, os ladrões levaram o cofre onde eles estavam guardados. Para a polícia, o alvo era tão específico que outros seis relógios valiosos foram deixados. Na ocasião, o imóvel estava vazio, pois o influenciador estava em Aracajú, SE, para uma cirurgia, e o seu marido, o empresário Lucas Guimarães, estava no México a trabalho.