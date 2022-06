Ana Maria Braga e Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 12:59 | Atualizado 07/06/2022 13:01

Rio - Sabrina Sato agitou a web ficando entre um dos assuntos mais comentados do Twitter. Isso porque ela apareceu com um figurino inusitado no "Mais Você" desta terça-feira (7). A apresentadora estava com um robe com plumas e babydoll pretos, sandálias de salto, óculos escuros, brincos enormes, com direto até a uma clutch cheia de brilhos. Ela arrematou o look fashionista apostando em bobes nos cabelos.



"Achei que você fosse se arrumar mais, né? Mais do que isso. Quer dizer, você não tirou a roupa de dormir", brincou Ana Maria Braga. "Essa mamãe aqui demora para se arrumar. Acordei 5h30, deve ser mais tarde que a Ana Maria acostuma acordar", contou Sabrina.



Em pouco tempo o visual viralizar na internet e virou meme. "Sabrina Sato de Cosplay de Dona Florinda", comentou um pessoa no Twitter. "Sabrina Sato saiu atrasada pra ir na Namaria e esqueceu os bob no cabelo", declarou outro.



A interação entre Sabrina e Ana Maria também virou assunto. "Quando juntam Ana Maria Braga e Sabrina Sato, tudo pode acontecer", afirmou um internauta. "O carisma dessa Sabrina Sato é algo surreal. Esse dueto dela com a Ana Maria Braga está maravilhoso no café da manhã do #MaisVocê na Globo. Duas maravilhosa ", opinou mais uma.