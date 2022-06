Sérgio Hondjakoff surge completamente alterado e ameaça matar o pai em live - Reprodução Internet

Publicado 07/06/2022 09:07 | Atualizado 07/06/2022 09:09

Rio - Sérgio Hondjakoff, de 37 anos, surgiu visivelmente alterado em uma live na noite desta segunda-feira. O ator, que é conhecido pelo personagem Cabeção, de "Malhação", estava inconformado por ter pedido R$ 1 mil ao pai, Seu Francisco, para ir a São Paulo, mas não teve o pedido atendido.

"Fala, galera, beleza? Eu estou aqui pancadão e está todo mundo aqui querendo me fod*r. Eu estou pedindo mil reais para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns 'tequinhos' e eu fico muito louco", disse o ator na internet.

Em seguida, o ator ameaçou o pai com um bastão. "Pai, se você não me der mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais", disparou.

No ano passado, Sérgio Hondjakoff esteve internado em uma clínica de reabilitação em Pindamonhangaba, em São Paulo, para um tratamento contra as drogas. Em agosto do mesmo ano, o local foi interditado e acusado de manter os pacientes em cárcere privado.

Na ocasião, o ator chegou a negar estar internado na clínica, mas depois assumiu estar lá e disse ter negado apenas para preservar a família e o filho, Benjamin, fruto do relacionamento com Danielle Monteiro.

"Fui internado porque foi preciso e menti para preservar minha família e, principalmente, o meu filho que só tem um aninho de idade. Tudo o que está nas redes da internet fica lá para sempre e menti porque não queria que o meu filho não tomasse conhecimento um dia desse fato depois de ele ter nascido. Peço que entendam a minha situação e que me perdoem", disse na ocasião.