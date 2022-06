Que disposição! Maju Coutinho se exercita com o marido

Rio - A jornalista Maju Coutinho, de 43 anos, se exercitou ao lado do marido, o publicitário Agostinho Paulo Moura, na ciclofaixa da Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio, na manhã desta terça-feira. Maju usou um shortinho preto, blusa branca e viseira para se proteger do sol.

Maju é paulista, mas se mudou para o Rio no ano passado para assumir a apresentação do "Fantástico" ao lado de Poliana Abritta. Recentemente, Maju tem se mostrado mais ativa no Twitter. A jornalista diverte os internautas comentando a novela "Pantanal".

"Que vontade de comer esses pratos de Pantanal! Um dia fiquei com água na boca ao ver o macarrão da peonada, hoje a farofa", comentou esses dias ao assistir à novela.

