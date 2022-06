Luisa Sonza se apresenta na Virada Cultural de São Paulo - Lucas Ramos / Ag. News

Publicado 06/06/2022 21:19 | Atualizado 06/06/2022 21:40

São Paulo - Após um vídeo de jovens dançando "Anaconda" em uma festa junina ter viralizado, Luisa Sonza se manifestou. Na publicação em questão, um homem criticava a falta de músicas tradicionais do evento e julgava a escolha do hit da cantora.

Nos comentários de um perfil no Instagram, Luisa disse que ficou feliz com a escolha da músicas pelos jovens, mas concordou com o fato de que é importante cultuar as canções tradicionais destes eventos.

"Festa tradicional é para enaltecer as músicas de tradição do evento. Afinal, é para isso que essas festas existem, para imortalizar a cultura. Acho importante que os jovens vivam e gostem do novo mas sem nunca deixar de lado a raiz de tudo. Só cresce e sobrevive broto que cria/tem raiz", afirmou a cantora.

Mas, em seguida, ela pontuou que isso não justifica a propagação do ódio em cima de outros gêneros musicais: “É sobre a gente conversar, entender o lado e as diferentes opiniões de cada um buscando uma sociedade melhor pra todos”, finalizou.

Confira:

eu tô vivendo na geração errada. pic.twitter.com/0mDkpYWSEy — ranny (@raseytt) June 5, 2022

A reportagem é de Larissa Albuquerque, do iG.