Bianca Andrade voltou a comentar planejamento estratégico de seus stories - Reprodução/Instagram

Bianca Andrade voltou a comentar planejamento estratégico de seus stories Reprodução/Instagram

Publicado 06/06/2022 17:20

Rio - Bianca Andrade foi assunto na última semana após compartilhar um Stories com o planejamento de suas postagens nas redes sociais, e nesta segunda-feira (06) a influenciadora desabafou sobre o assunto após alterar sua rotina devido um mal estar.



fotogaleria "Estão vendo que hoje não estou seguindo nada aqui... Acordei meu ruim e estou indisposta [...] Estou trabalhando de casa. Em dias como esse, eu não finjo nada não. Saúde em primeiro lugar. Ou eu apareço por aqui falando, 'gente não está maneiro' ou só sumo e apareço no outro dia bem. Ou seja, trabalhar nas redes sociais e ter planejamento não te impede de ser real com o seu público", contou.

Bianca Andrade já havia se pronunciado após a repercussão da imagem de seu planejamento estratégico para os stories. "Eu me enfio em tanta reunião e tanto trabalho, que às vezes não consigo postar stories com periodicidade. Eu não sigo todos os dias o que está ali e isso acaba me incomodando, porque gosto de ser muito boa em tudo, em todas as áreas da minha vida e do trabalho também", explicou.