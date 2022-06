Cauã Reymond e Fernanda Montenegro em ’Belíssima’ - Reprodução/TV Globo

Publicado 06/06/2022 12:38

Rio - Cauã Reymond comentou sobre um dos maiores desafios da carreira em entrevista ao podcast "Podpah". O ator relembrou a cena em que beijou Fernanda Montenegro no final de "Belíssima", novela exibida na Globo em 2006.

"Rolou uma cena em que eu estava sentado e a Fernanda sentava, ficava atrás de mim, a Vera [Holtz] entrava e elas conversavam. Eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, só de ouvir a voz da Fernanda!", disse Cauã.



Ele explicou que a cena foi um presente do autor da novela. "No final da novela, o Silvio de Abreu, que foi um super padrinho na minha carreira toda, chegou pra mim e falou que ia me dar um presente, que eu ia ficar com a Fernanda Montenegro. Pensei que eu ia fazer muito mal", continuou.



"Contei pra ele e ele disse: 'Cauã, para, a Fernanda quer um colega de cena e não um fã'. Aí eu fui trabalhando a minha mente, e no dia que eu fui fazer a cena, não tava nervoso. Beijou na boca e tudo. Eu achei que ela não ia me beijar na boca também, mas não. Ela disse pra Denise Saraceni [diretora de núcleo de 'Belíssima']: 'Tem um beijo aqui', foi lá e beijou", contou ele.