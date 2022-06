Ana Maria Braga retorna ao Mais Você após ter se recuperado, pela segunda vez, da Covid-19 - Reprodução / TV Globo

Ana Maria Braga retorna ao Mais Você após ter se recuperado, pela segunda vez, da Covid-19 Reprodução / TV Globo

Publicado 06/06/2022 10:50 | Atualizado 06/06/2022 12:27

Rio - Ana Maria Braga, de 73 anos, regressou ao comando do "Mais Você" nesta segunda-feira, após ter se recuperado, pela segunda vez, da covid-19 . A primeira vez ocorreu em julho de 2021, quando a apresentadora já havia tomado duas doses da vacina, o que auxiliou em sua rápida recuperação.

fotogaleria

"Meu médico disse que eu sou totalmente fora da curva", comentou a apresentadora, fazendo menção a ter se infectado duas vezes, em um curto período de tempo, mas se recuperado bem. "Tá bom, né? Chega de covid", brincou.

Ana Maria aproveitou para agradecer ao repórter Fabrício Battaglini, que assumiu a bancada do programa desde seu afastamento, no dia 30 de maio. Ela também enviou um beijo para Talitha Morete, com quem divide o comando do "Mais Você", e que também está se recuperando da Covid.

Mesmo sentindo-se bem, a apresentadora se queixou da dor de garganta e do mal-estar causado pela doença. "Sensação de que você não quer sair da cama de jeito nenhum. Apesar de estar protegida da vacina, o vírus toma conta", afirmou.