Conrado, da dupla com Aleksandro, recebeu alta da UTI após acidente com ônibus de sua banda - Reprodução/Instagram

Publicado 06/06/2022 19:42

Rio - Conrado, da dupla com Aleksandro, recebeu alta da UTI nesta segunda-feira (06). O sertanejo, que seguirá a recuperação na enfermaria do Hospital Regional De Registro, em São Paulo, está internado desde o acidente com o ônibus da dupla que matou seis pessoas no dia 7 de maio