Anitta posta foto do pai após 'cirurgia delicada' e revela motivo por trás de 'grande pesadelo'Reprodução da internet

Publicado 06/06/2022 14:47

Rio - Anitta usou suas redes sociais, nesta segunda-feira, para revelar que seu pai passou por uma "cirurgia delicada" recentemente. Em postagem no Twitter, a cantora publicou uma foto de Mauro Machado, mais conhecido como Painitto, internado em um hospital. Na imagem, o empresário faz um sinal de positivo com a mão em agradecimento ao apoio que a filha recebeu após desabafar sobre um "grande pesadelo" que enfrentava . A artista não comentou o problema que levou ao procedimento.

"Hoje é um dia mais positivo pra nós depois de uma noite de muita reza. Passada a primeira fase exatamente como os médicos precisavam que fosse, meu pai pediu pra mandar esta foto agradecendo a rede de orações que todos vocês fizeram ontem", escreveu a Poderosa.

Em seguida, Anitta esclareceu o motivo de não ter revelado a situação anteriormente, quando chegou a cancelar uma festa junina que faria em sua casa no Rio, além de preocupar fãs e amigos com um sumiço das redes sociais. "Escolhemos não falar nada antes pois tudo aconteceu muito de repente e tinha uma cirurgia delicada pela frente. Hoje, acordamos com boas respostas e só temos a agradecer. Deus do impossível e dos milagres. Obrigada pelo carinho de todos", completou a famosa.

Escolhemos não falar nada antes pois tudo aconteceu muito de repente e tinha uma cirurgia delicada pela frente. Hoje acordamos com boas respostas e só temos a agradecer. Deus do impossível e dos milagres. Obrigada pelo carinho de todos. — Anitta (@Anitta) June 6, 2022

No último sábado, a garota do Rio deixou fãs aflitos na internet com um curto desabafo que fez: "Deus, eu rezo pra que eu acorde amanhã e esteja de volta à última segunda-feira e descubra que toda essa semana tenha sido um grande pesadelo", disse ela. A postagem deixou internautas confusos, considerando as conquistas recentes da cantora, como a inauguração de sua estátua no museu Madame Tussauds, em Nova York, nos Estados Unidos

Além disso, este fim de semana também foi marcado pela exibição de uma reportagem do "Fantástico" em que Anitta revelou já ter negado propostas para se apresentar com cachê desviado de cofres públicos. A declaração veio em meio à polêmica que surgiu após Zé Neto, da dupla com Cristiano, criticar a Lei Rouanet e citar a tatuagem íntima da carioca. As falas do sertanejo levaram a uma investigação sobre shows de artistas do gênero, que recebem pagamentos milionários de forma supostamente ilegal.

"O que quero falar é que não quero criar polêmica com esse assunto, não tenho nada contra sertanejos, não acho que tenha que ser criada CPI contra sertanejos, acho que devem ser criadas mais investigações contra corrupção num geral no nosso país", declarou Anitta, em seus Stories do Instagram, na noite deste domingo, após a veiculação da matéria sobre o caso.