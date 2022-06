Anitta - Reprodução / Instagram

AnittaReprodução / Instagram

Publicado 05/06/2022 12:47 | Atualizado 05/06/2022 12:49

Rio - Anitta preocupou fãs ao compartilhar um breve desabafo nas redes sociais, na noite deste sábado. Em postagem no Twitter, a cantora de 29 anos disse estar vivendo um "grande pesadelo" ao longo da última semana, apesar de ter vivido momentos especiais como a inauguração de sua estátua de cera no museu Madame Tussauds , em Nova York, nos Estados Unidos.

fotogaleria

"Deus, eu rezo pra que eu acorde amanhã e esteja de volta à última segunda-feira e descubra que toda essa semana tenha sido um grande pesadelo", declarou a artista. Na manhã de hoje, Anitta atualizou seu perfil com outro desabafo: "Acordei. Não era pesadelo. Vamos lá. Entregue nas mãos de Deus", escreveu.

Nos comentários, fãs da Poderosa enviaram mensagens de apoio e levantaram suspeitas de que a cantora esteja abalada por um problema de saúde que um parente estaria enfrentando. "Vish, tô até com medo, é coisa séria?", perguntou um seguidor. "O que aconteceu?", questionou mais uma admiradora, ao que outro internauta respondeu: "Ela deve estar falando do familiar que está doente".

"Um familiar dela tá mal de saúde, tanto que ela cancelou a festinha de São João que ela faz com a família", afirmou outro usuário do Twitter, citando a última publicação feita por Anitta em seus Stories do Instagram. Desde então, a garota do Rio sumiu das redes sociais, com exceção dos posts enigmáticos feitos nas últimas horas.

Fãs estranharam que a artista não apareceu para comemorar uma interação com a cantora Mariah Carey, que convidou Anitta para uma parceria na manhã do último sábado . Além disso, a Poderosa demonstrou bastante animação durante a semana após ganhar uma estátua no famoso museu Madame Tussauds, que faz homenagens para os maiores nomes da cultura pop. "Hoje, eu tô me achando a 'mais mais'", declarou ela, horas depois da obra ser inaugurada, em Nova York.

Confira:

vish Anitta tô até com medo, é coisa séria ?? — pedro (@rumorscardi) June 5, 2022