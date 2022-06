Larissa Manoela veste conjuntinho rosa para pocket show em São Paulo

Rio - Larissa Manoela levou o clima de festa para a Praça dos Arcos, em São Paulo, neste domingo. A atriz de "Além da Ilusão" vestiu um conjunto rosa de short e cropped, combinados com uma jaqueta metálica, para o pocket show que realizou em comemoração do primeiro aniversário de sua marca de telefonia.

Durante o evento, a artista se apresentou com as canções de seu novo álbum, intitulado 'Larissa Manoela A Milhão'. O disco recém lançado oficializa a transição da ex-"Carrossel" para sua vida adulta, trazendo seu lado mais maduro até agora. Em entrevista ao DIA, a paulista abriu o jogo sobre como encara as expectativas do público nessa nova fase da carreira

"A melhor forma de aceitar e entender esse processo é lidando com as nossas vontades e anseios de forma segura e estando bem com as expectativas que colocam em cima da gente sem perder a personalidade. Apesar de ter uma expectativa, você não está ali para agradar todo mundo e a única coisa que importa é você estar feliz e amando a si mesma. Fazendo questão de mostrar para uma sociedade que impõe os padrões que a melhor coisa que você faz é ser você mesma e acreditar nisso, ser feliz da forma que você planejou e acredita que é o melhor para você", declarou.

