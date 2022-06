Claudia Leitte e Elba Ramalho se encontram nos bastidores do São João de Caruaru

Rio - Claudia Leitte e Elba Ramalho estiveram juntas nos bastidores do São João de Caruaru, neste sábado, em Pernambuco. As cantoras conversaram e se abraçaram no intervalo entre seus shows no primeiro dia da festa, que retoma seu formato original pela primeira vez em dois anos, após a pandemia. Solange Almeida também foi uma das atrações do evento que tem a ex-BBB Eslovênia Marques como embaixadora.

Claudia Leitte subiu ao palco já na madrugada deste domingo, levando o espírito da festa junina ao surgir vestida de noiva. Em sua estreia na tradicional celebração de Caruaru, a cantora mostrou novas versões das músicas que canta em sua turnê “CLbrar”. "Vocês perceberam que todas as minhas músicas eu botei batidas de xote, xaxado, baião e forró? Essa é uma noite muito especial e feliz pra mim”, declarou ela.

Relatar erro