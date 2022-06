Internautas reagem a rosto diferente do padre Fábio de Melo - Reprodução/TV Globo

Publicado 05/06/2022 11:50 | Atualizado 05/06/2022 11:53

Rio - A participação do padre Fábio de Melo no "Altas Horas" movimentou as redes sociais na madrugada deste domingo, após o religioso surgir com o rosto diferente e aparentando certo inchaço. No Twitter, fãs questionaram a possibilidade do padre ter realizado uma harmonização facial e o criticaram pela suposta decisão de se render ao procedimento estético.

"O padre Fábio de Melo deve ter feito harmonização facial com o mesmo médico do Eliezer. Dois que eram bonitos e não precisavam disso", disparou uma internauta, citando o ex-participante do "BBB 22". "O padre Fábio de Melo está quase explodindo de tanto botox", debochou outro perfil. "Até o diabo fisgou o padre na vaidade… Essa demonização facial tá terrível!", criticou mais uma pessoa, em tom irônico.

A mudança foi percebida durante o "Altas Horas" deste sábado, em que Serginho Groisman convidou diversos artistas para homenagear Fábio Jr. pelos 50 anos de carreira do cantor. Além de chamar a atenção da web com sua aparência, Fábio de Melo relembrou a ajuda que recebeu do artista para se tornar padre. Fafá de Belém, Gustavo Mioto, Dilsinho, Toni Garrido e Simony foram outros nomes que participaram da homenagem.

Confira as reações:

O padre Fábio de Melo tá parecendo a Joelma inchada #AltasHoras pic.twitter.com/8YQtlnA9pg — gatinho (@gatinhosexy__) June 5, 2022

O Padre Fábio de Melo deve ter feito harmonização facial com o mesmo médico do Eliezer. Dois que eram bonitos e não precisavam disso.#AltasHoras — Monise Reis (@monise_reis) June 5, 2022