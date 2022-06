Paulo André, Pedro Scooby e Arthur Aguiar vão à festa de Douglas Silva no Rio

Rio - Amigos desde que se conheceram no "BBB 22", Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva se reencontraram em uma festa promovida pelo ator, na noite deste sábado, em um sítio na Zona Oeste do Rio. O evento foi marcado pela presença de outros ex-BBBs como Arthur Aguiar, e sua esposa, Maíra Cardi, além de Babu Santana e Lucas Penteado. Regina Casé e o ator Sérgio Loroza também participaram da celebração com tema inspirado no filme "Pantera Negra".

Pouco antes da comemoração ter início, DG usou os Stories do Instagram para revelar que sua ideia inicial para o evento era apenas "uma reunião entre amigos, com churrasco, pagode e muita cerveja". No entanto, a festa acabou tomando uma grande proporção, reunindo famosos e diversas atrações musicais, incluindo uma apresentação improvisada de Pedro Scooby e Paulo André, que ainda convidaram Regina Casé para o palco.

Relatar erro