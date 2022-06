Arthur Aguiar - Reprodução/Instagram

Arthur AguiarReprodução/Instagram

Publicado 05/06/2022 13:21

Rio - Arthur Aguiar voltou às redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após cancelar sua primeira turnê desde que venceu o "BBB 22" . No último sábado, o ator e cantor tranquilizou os seguidores ao explicar a cirurgia que deve realizar em breve, para tratar uma hérnia inguinal que já tinha descoberto antes mesmo de ser confinado no reality show.

fotogaleria

"Tá tudo bem comigo, não se preocupem. Essa cirurgia que vou ter que fazer não é uma cirurgia de emergência. Calma, não é assim. Ela é uma cirurgia de urgência, preciso fazer o mais rápido possível. Realmente não dá pra eu fazer exercício físico, não dá pra eu cantar [...] Meu médico entendeu que eu precisava parar e fazer essa cirurgia agora. Não dava para deixar para depois", esclareceu.

O ex-BBB ainda ressaltou que já vinha adiando o procedimento desde antes do reality show: "Eu já tinha esse problema antes, bem antes de entrar no Big Brother. Eu optei por entrar no BBB e agora, conforme os ensaios e tudo mais, acabou que piorou tudo e aí meu médico falou: 'Cara, não dá para adiar'".

"Precisei desses dias para absorver tudo isso, não foi fácil, não fiquei bem, não estou cem por cento bem, mas agora estou mais em paz, fiz minhas orações. Entendi que, de fato, Deus tem uns planos muito maiores que os meus e que tudo acontece na hora certa", completou ele, ao falar sobre seu sumiço das redes sociais.

Além da cirurgia relacionada à hérnia, Arthur Aguiar ainda vai se submeter a outro procedimento para tratar um problema no nariz, segundo informou em postagem no Instagram, na última sexta-feira. Foi por esses motivos que o artista precisou adiar sua turnê, sem divulgar as novas datas em que se apresentará.