Ex-BBB Natália Deodato surge arrasadora em fotos durante viagem ao MéxicoReprodução/Instagram

Publicado 05/06/2022 15:05

Rio - Natália Deodato segue aproveitando cada momento de sua viagem a Cancún, no México. Na noite deste sábado, a ex-BBB compartilhou uma sequência de fotos em que faz poses arrasadores enquanto usa um vestido preto colado ao corpo, além de ostentar as belas pernas com o modelito curtinho.

Na legenda da publicação no Instagram, a modelo dividiu uma reflexão com os seguidores: "É preciso se reinventar sempre. Há quem acredite em reencarnação. Morrer e voltar em outras vidas, viver muitas vezes. Eu também acredito em muitas vidas, só que em uma mesma. É preciso se reinventar todos os dias", começou Natália.

"A Terra gira, as pessoas mudam, tudo muda. Recomeçar quando se erra. Levantar-se quando se cai. É preciso saber a hora de nascer de novo. Você pode nascer quantas vezes quiser. Pensando assim, não tenha medo de se arriscar, se jogue. Viva cada minuto como se fosse o último. Não tenha medo de viver. Faça mais amigos. Coma mais chocolate. E se precisar, se reinvente", completou a ex-sister.

Não demorou muito até que os fãs de Natália enchessem a postagem de elogios para a modelo, que tem mostrado cada momento da viagem em suas redes sociais. "A gata tá belíssima", disparou um seguidor. "Musa linda", comentou outra internauta. "Maravilhosa", disse mais uma pessoa.



Na última sexta-feira, Natália não escondeu a revolta ao revelar que foi vítima de racismo durante seu passeio pelo Caribe. Em seus Stories, a ex-participante do "BBB 22" relatou a situação constrangedora que viveu: "Eu estava no saguão e tinha uma bolsa jogada no canto, não tinha ninguém [perto]. Eu peguei com a pontinha da mão e fui levar para o moço da recepção. Quando cheguei lá, tinha um homem e ele começou a gritar falando em outra língua. [...] Ele [o dono] começou a gritar comigo e o pior de tudo: porque eu era preta. Foi terrível ele falando que eu tinha pego, como se eu precisasse pegar as coisas de alguém", desabafou.

