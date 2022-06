Apartamento de Carlinhos Maia foi roubado no fim de semana - Reprodução/Instagram

Publicado 05/06/2022 11:02 | Atualizado 05/06/2022 11:51

Rio - O humorista Carlinhos Maia contou, na noite deste sábado, que a polícia teve acesso a imagens dos bandidos que furtaram seu apartamento , em Alagoas, no último dia 29 de maio. O comediante disse nos Stories, do Instagram, que as câmeras de segurança flagraram o momento em que o casal saiu do local com os objetos.

"A polícia já está com as imagens da câmera que pegou as pessoas saindo com o roubo do apartamento e melhorou a imagem para que possamos identificar! Vou postar aqui para vocês e podem espalhar a cara desses dois! Já solicitamos que liberassem para os veículos de comunicação também!".

Entenda o caso

O apartamento do humorista Carlinhos Maia foi assaltado no último final de semana. A polícia de Alagoas recebeu um chamado para ir ao local, que foi furtado e arrombado, no último dia 29 de maio. Duas pessoas teriam participado do roubo, um homem e uma mulher.

Na ocasião em que o furto aconteceu, Carlinhos Maia estava no hospital, onde passava por uma cirurgia de lipoaspiração. O marido do comediante, Lucas Guimarães, também não estava em casa. Ele estava fazendo uma viagem internacional.

Carlinhos Maia chegou a oferecer uma recompensa para quem o ajudasse a recuperar os objetos roubados, entre eles uma mochila de grife, um colar de diamantes e um relógio de luxo. O prejuízo foi estimado em R$ 5 milhões.