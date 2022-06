Larissa Manoela - Fred Othero

Publicado 05/06/2022 07:00

Rio - Ela cresceu na frente das câmeras, se tornou um ícone dos adolescentes e está pronta para mostrar seu lado adulto para o mundo. Larissa Manoela é admirada pelo grande público desde que interpretou Maria Joaquina em "Carrossel", do SBT. Agora, a atriz e cantora rouba a cena como a Isadora de 'Além da Ilusão', sua primeira novela na TV Globo. Marcando seu amadurecimento, a artista lança seu novo álbum, 'Larissa Manoela A Milhão', para consagrar ainda mais a transição para a fase adulta.

Tendo como inspirações artistas que cresceram nos holofotes, entre elas, Demi Lovato, Miley Cyrus e Selena Gomez, Larissa Manoela conta que deseja marcar a virada de sua carreira e entende que esse é o momento para o término de um ciclo. "São artistas que me inspiram muito pelo fato de terem trilhado uma carreira desde cedo, cada uma com sua personalidade marcou essa virada, essa mudança, esse amadurecimento, com algo forte. É o que venho propor agora, sem uma ruptura, sem fazer algo que choque, mas que mostre a presença desse novo momento da minha carreira como cantora. É uma voz que passou por uma mudança, não é mais voz de criança, o que canto e o que é falado é mais maduro, muitas coisas que eu acredito e já passei. As vibrações, as batidas, os efeitos sonoros que compõem as canções fazem com que tudo seja criado de uma maneira interessante para esse novo momento", explica.

O título do terceiro álbum de Larissa Manoela reflete bem o momento profissional da artista. Ainda em turnê, a cantora começou a idealizar o novo projeto em 2019, e mesmo enfrentado a pandemia investiu na produção das canções e apostou no amadurecimento para construir o projeto. O lançamento vem em conjunto com as gravações da novela das seis da TV Globo. "Só em 2022, quando tudo estava pronto e eu consegui completar as 10 faixas do meu álbum, eu decidi lançar. É um período em que eu me sinto muito feliz e vivo o melhor momento da minha carreira como cantora, atriz e na minha vida pessoal. Então, acho que as pessoas podem esperar algo bem maduro porque o projeto foi amadurecendo nesses três anos. São músicas que agora atingem um outro lugar, que vibram, são dançantes, que têm personalidade, atitude... e eu acho que tudo isso vai agregar nessa nova fase", conta.

A cantora explica que o título do álbum tem tudo a ver com ela. "O nome é bem propício para a minha vida como um todo. A Larissa é 100% a milhão desde muito cedo, então vem de encontro com o momento que estou passando na minha vida onde as coisas estão a milhão porque estou na novela, estou lançando música e eu tenho as minhas atividades extras como empreendedora. Ao mesmo tempo, eu não deixo de viver a minha vida como a Lari, com os meus momentos de lazer. Dar conta de tudo isso é fazer jus ao nome do álbum, que é algo muito parecido e que vem de encontro ao que eu vivo".

Vida nos Holofotes

As mudanças na vida de Larissa Manoela foram acompanhadas de perto pelo público. Ainda no começo da fase adulta, a artista confessa que está se descobrindo nessa versão. "Crescer nunca é fácil, principalmente na frente das câmeras que é um desafio maior porque as pessoas estão sempre olhando o que você faz e, de um tempos pra cá, em que as pessoas se sentem no direito de julgar e opinar. Muitas vezes sendo agressivas. Passei por essas fases, desde muito pequena até chegar na maioridade, que é uma descoberta, ainda estou descobrindo a Larissa como pessoa e profissional. Não foi fácil, tenho maior orgulho de tudo que vivi. Não deixei de ser quem eu sou, com minha essência, minha personalidade e minha base, que é a minha família. Hoje, olho com admiração por tudo que passei e que me deu força para ser quem sou hoje", analisa.

Transição para Fase Adulta

Aos 21 anos, a artista encara com naturalidade a evolução com a chegada da vida adulta e explica como lida com as expectativas do público. "A melhor forma de aceitar e entender esse processo é lidando com as nossas vontades e anseios de forma segura e estando bem com as expectativas que colocam em cima da gente sem perder a personalidade. Apesar de ter uma expectativa, você não está ali para agradar todo mundo e a única coisa que importa é você estar feliz e amando a si mesma. Fazendo questão de mostrar para uma sociedade que impõe os padrões que a melhor coisa que você faz é ser você mesma e acreditar nisso, ser feliz da forma que você planejou e acredita que é o melhor para você."

Novela das Seis

Em paralelo com o lançamento do novo álbum, Larissa Manoela segue gravando a trama 'Além da Ilusão'. Na primeira fase da trama, a atriz interpretou Elisa, jovem assassinada pelo pai que não aceitava seu relacionamento com o mágico Davi (Rafael Vitti). Agora ela dá vida a irmã da mocinha, Isadora, que também se apaixona pelo ilusionista.

"É um trabalho muito desafiador, uma personagem que é complexa e têm muitas questões. Eu estou amadurecendo junto com essa personagem e com a minha entrada na Globo que foi e segue sendo muito especial. Agora da metade para a reta final da trama, meu desejo é que eu cumpra esse processo de evolução e descoberta de uma maneira especial, importante e que seja um marco na vida", celebra.

Vida Pessoal X Profissional

Morando na Cidade Maravilhosa devido as gravações da novela, Larissa Manoela afirma que é importante saber aproveitar os momentos sem compromissos profissionais. "Eu passo a vida dedicada a minha profissão, que é a minha maior alegria e o motivo da minha existência. Mas nesse momento que estou vivendo no Rio de Janeiro e imersa no meu trabalho, eu fico tentando equilibrar com a vida de uma menina de 21 anos também", explica.

"É possível ter vida pessoal, eu saio com os meus amigos, eu aproveito essa minha fase de uma forma especial e tranquila, na medida do possível. Eu fiz muitos amigos na novela, e é muito bom para gente não esquecer que precisa se divertir e ser feliz", afirma.

Reportagem da estagiária Letícia Pessôa sob supervisão de Tábata Uchoa