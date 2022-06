Camilla de Lucas se defende após internauta criticar sua atuação em desfile na SPFW - Reprodução

Publicado 04/06/2022 13:25 | Atualizado 04/06/2022 15:12

Rio - Após desfilar pela segunda vez na São Paulo Fashion Week, Camilla de Lucas se envolveu em uma discussão com internautas no Twitter. Na última sexta-feira, a ex-BBB se defendeu de uma crítica que recebeu por seu "catwalk", termo que se refere à maneira como modelos cruzam a passarela.

Pouco depois de desfilar, a influenciadora compartilhou um vídeo do momento em suas redes sociais, quando um seguidor comentou: "Ain, mas o catwalk não tem nada a ver com a roupa". Não demorou muito até que Camilla rebatesse: "Não é o que a roupa quer, é o catwalk que o estilista PEDE!", respondeu.

A discussão continuou com o mesmo usuário do Twitter detonando a postura da famosa: "Esses influencers tem o ego tão sensível e precisam se reafirmar a qualquer custo que ela me responde querendo lacrar numa criticazinha aleatória [...] Tem que aguentar o rojão, amore!! Você não é a boa?", alfinetou.

"Mas você não aguenta um comentariozinho, né, more? (risos) Se sua crítica fosse boa… Mas você quer saber mais que o estilista. Lacrou errado, more! Aguenta!", replicou Camilla. "Bicha, deixa de se doer e ficar nervosa, tá querendo me criticar porque te 'xoxei'", completou a ex-participante do "BBB 21", que recebeu apoio de outros fãs.

Confira:

Não é o que a roupa quer, é o catwalk que o estilista PEDE! — Camilla de Lucas (@camilladelucas) June 4, 2022

Aí mas vc não aguenta um comentariozinho né more? kkkkkkkkkkkkkk Se sua crítica fosse boa…

Mas vc quer saber mais que o estilista.

Lacrou errado more! Aguenta! — Camilla de Lucas (@camilladelucas) June 4, 2022