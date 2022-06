Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Jojo TodynhoReprodução/Instagram

Publicado 04/06/2022 09:49

Rio - Jojo Todynho abriu o jogo sobre o desejo de ter seu primeiro filho com o esposo, Lucas Souza. Na última sexta-feira, a cantora foi surpreendida na chegada ao estúdio da "Dança dos Famosos" e acabou desabafando com os colegas sobre as tentativas de engravidar.

fotogaleria

"Hoje é um dia que eu estou assim, com o choro preso. Eu fico vendo negócio de maternidade no Instagram. Eu não sei se são minhas pesquisas, só aparece coisa de gravidez", começou a funkeira. "Toda semana eu faço o teste [de gravidez] e só dá [resultado] negativo. Eu falei: ‘Lucas, você vai fazer um espermograma'", revelou.

Em seguida, Jojo agradeceu a equipe do reality show da TV Globo e disse que "estava precisando disso". Ao chegar para os ensaios, a artista foi recepcionada por Ana Furtado com flores, confete e um tapete vermelho, enquanto ainda era aplaudida pela produção da competição.

Confira: