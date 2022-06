Ex-BBBs ostentam looks luxuosos no quarto dia de SPFW

Rio - Após Paulo André e Jessilane estrearem na São Paulo Fashion Week, chegou a vez de outros ex-participantes do "Big Brother Brasil" prestigiarem os desfiles do maior evento de moda do Brasil. A noite desta sexta-feira foi marcada pela presença de casais como Lucas e Eslovênia, Laís e Gustavo, assim como Thaís Braz e Gui Napolitano. Ainda sem oficializar um romance, Viih Tube e Eliezer também apareceram juntos e posaram agarradinhos.

Para comparecer ao evento, os ex-BBBs esbanjaram luxo em seus looks ao vestir peças estilosas. Viih Tube, por exemplo, escolheu um conjunto all black de calça e cropped, aliado a um casaco de pelos bege. Já Laís preferiu combinar o vestido curtinho que usou com a bota e a bolsa, todos na cor vermelha.

