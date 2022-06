Nanda Costa e as filhas Tiê e Kim - Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2022 21:50

Rio - Nanda Costa encantou os seguidores, na noite desta sexta-feira, ao compartilhar um vídeo das filhas em um momento divertido. No registro publicado no Instagram, as gêmeas Kim e Tiê aparecem deitadas uma em cima da outra enquanto trocam "carinho". "Quem aguenta?", escreveu a atriz na legenda da postagem, ao som de uma canção do rapper Emicida com Zeca Pagodinho.

Nos comentários, fãs e amigos famosos se derreteram pelas pequenas, que são fruto do casamento de Nanda com a percussionista Lan Lanh. "Que coisa mais linda!", disse Marcella Fogaça. "Fofura demais, gente", comentou uma seguidora. "Essa vida de mãe de gêmeos é maravilhosa demais!", declarou a atriz Fabiula Nascimento. "Querendo matar os outros do coração uma hora dessa", brincou Thalita Carauta.

Confira: