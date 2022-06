Manu Gavassi - Reprodução/Instagram

Publicado 03/06/2022 20:45

Rio - Manu Gavassi revelou que enfrentou momentos bem difíceis após deixar o "BBB 20" como uma das finalistas. Em entrevista ao PocCast, na última quinta-feira, a cantora e atriz de 29 anos relembrou o período em que se afastou das redes sociais, chegando a ficar nove meses sumida da internet.

“Depois do 'Big Brother Brasil', você sumiu. Era impossível se comunicar com você. Como você conseguiu fazer esse detox das redes sociais e ficar só respondendo emails e SMS?”, questionou Rafa Uccman, que apresenta o programa ao lado de Lucas Guedez. Sincera, Manu confessou: "Eu estava enlouquecendo, real. Para mim foi muita coisa".

A influenciadora contou ter ficado surpresa com o sucesso de estratégia que adotou para as redes sociais enquanto esteve confinada. "Quando eu saí do Big Brother, ao mesmo tempo que existia uma sensação muito boa de que meus planos tinham dado certo, nunca imaginaria que funcionaria tanto. O plano que eu tinha de mostrar mais meu trabalho, aqueles meus vídeos que saíam enquanto eu ainda estava dentro do confinamento, deu muito certo", relembrou.

No entanto, o choque com a nova realidade imposta pelo coronavírus atrapalhou o reencontro da artista com a vida real, fora do reality da TV Globo: "Era para eu estar muito feliz. Só que lá dentro, a gente não tinha noção da pandemia. Então quando eu saí eu fiquei muito assustada. Foi como filme de ficção científica, você dorme e acorda com o mundo completamente diferente. Só que ninguém te preparou para isso, a gente não foi recebendo as informações gradativamente igual vocês aqui fora receberam", destacou.

"Ao mesmo tempo que existia uma gratidão muito grande dentro de mim, existia também uma estranheza com o mundo. Então, depois de quase um ano longe das redes sociais, eu entendi que eu estava com uma ansiedade bizarra, que eu tinha muito medo do que as pessoas falavam e poderiam falar de mim, eu tinha muito medo de errar. Eu tinha muito medo de ler alguma coisa a meu respeito e pirar, não confiar mais em mim. Ao ponto de ler um comentário negativo e estragar o meu dia inteiro […] É um buraco que você entra e eu estava nesse buraco. Eu não conseguia viver mais minha vida tranquila, fazer meu trabalho com segurança", desabafou Manu.

“Eu ficava muito preocupada se iam me esquecer no próximo segundo, se eu ia colocar tudo que eu construí a perder. Foi assustador, em alguns momentos eu achei que não fosse mais ter carreira quando voltasse, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Justamente por não ser um marketing, por ser uma coisa tão verdadeira, deu certo”, completou ela, que se preparara para rodar o Brasil com sua turnê "Eu só queria ser normal" em breve, e estreia no elenco da série da Netflix "Maldivas", no dia 15 deste mês.