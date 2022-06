Carolzinha, da dupla com Vitoria - Divulgação

Rio - Carolzinha, que faz dupla com a irmã Vitoria, dá início a um projeto de três partes com o lançamento de seu primeiro EP solo. Intitulado “Cara”, o álbum reúne quatro músicas inéditas e autorais acompanhadas de videoclipes super produzidos e participações especiais. O novo trabalho é inspirado no mundo dos games com elementos do pop, rap e trap, e chegará às plataformas de música nesta sexta-feira (10).

“Este EP é, pra mim, o início de uma era, que não só precede um degrau a mais na carreira de Carol & Vitoria, como também na minha. Todos os clipes, letras das músicas e produção foram muito bem amarrados para que tudo fizesse sentido com a minha personalidade, o que gosto e não gosto, e sobre o que tenho pra oferecer para o mundo”, explica Carolzinha.

As irmãs catarinenses ficaram conhecidas em 2019 pelos covers que faziam em resposta às músicas machistas e misóginas. Famosas nas redes sociais, Carol e Vitoria são antenadas nas tendências da internet e produzem conteúdos que agradam o público, sempre dialogando com os jovens.